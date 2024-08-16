Алип? "Зенит" объявил об уходе защитника

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 19:01
©fc-zenit.ru

Словенский футболист Ваня Дркушич проведет сезон в "Црвене Звезде", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Зенита".

Клубы-чемпионы России и Сербии достигли соглашения о переходе защитника на правах аренды до конца сезона-2024/25.

"Сине-бело-голубые" подписали Дркушича из "Сочи" 13 августа, заплатив за него 4 миллиона евро.

Ранее отмечалось, что в "Зените" наблюдается перебор с центральными защитниками с участием казахстанца Нуралы Алипа и были рассмотрены варианты с уходом некоторых игроков.

Алип находится в "Зените" с 2022 года. Сначала был арендован у "Кайрата", затем его выкупили за 2 миллиона евро (данные Transfermarkt). Соглашение казахстанца с российским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

"Зенит" лидирует в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков после четырех туров. Следующую игру команда проведет на выезде с "Химками" 18 августа.

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