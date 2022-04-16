Казахстанский футболист Нуралы Алип впервые попал в стартовый состав "Зенита" на матч российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 16 апреля, клуб из Санкт-Петербурга сыграет дома против "Урала". Начало игры - в 19:30.

Состав "Зенита":

Напомним, ранее Алип выходил лишь на замену в четырех играх РПЛ. В состав российского клуба он перешел зимой на правах аренды. Правами на защитника обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года. Перед переходом в "Зенит" он был интересен другому клубу РПЛ.

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