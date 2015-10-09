Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Алип узнал вердикт за победный матч "Зенита" в РПЛ

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип узнал оценку за матч против "Рубина" в 17-м туре российской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Алип вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев благодаря голу Нино на 69-й минуте.

Flashscore поставил Алипу оценку 7.0. Более высокие баллы в составе "Зенита" получили Вильмар Барриос - 7.1, Педро - 7.2, Густаво Мантуан - 7.3 и Нино - 8.2.

Для Алипа это был десятый матч в нынешнем сезоне РПЛ, в которых он забил один гол.

В следующем туре, 6 декабря, "Рубин" сыграет на выезде с "Ростовом", а "Зенит" примет дома "Акрон".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 17 11 4 2 34-10 37
2 ЦСКА М 17 11 3 3 28-14 36
3 Зенит 17 10 6 1 32-12 36
4 Локомотив М 17 9 7 1 35-21 34
5 Балтика 17 8 8 1 22-7 32
6 Спартак М 17 8 4 5 25-22 28
7 Рубин 17 6 5 6 16-20 23
8 Акрон Тл 17 5 6 6 22-24 21
9 Динамо М 17 5 5 7 26-25 20
10 Ахмат 17 5 4 8 21-25 19
11 Ростов 17 4 6 7 13-20 18
12 Крылья Советов 17 4 5 8 20-31 17
13 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
14 Оренбург 17 2 6 9 17-28 12
15 Пари НН 17 3 2 12 11-28 11
16 Сочи 16 2 2 12 14-37 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 5 человек

