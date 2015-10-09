Алип узнал вердикт за победный матч "Зенита" в РПЛ

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип узнал оценку за матч против "Рубина" в 17-м туре российской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Алип вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев благодаря голу Нино на 69-й минуте.

Flashscore поставил Алипу оценку 7.0. Более высокие баллы в составе "Зенита" получили Вильмар Барриос - 7.1, Педро - 7.2, Густаво Мантуан - 7.3 и Нино - 8.2.

Для Алипа это был десятый матч в нынешнем сезоне РПЛ, в которых он забил один гол.

В следующем туре, 6 декабря, "Рубин" сыграет на выезде с "Ростовом", а "Зенит" примет дома "Акрон".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!