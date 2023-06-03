Алип стал чемпионом России с "Зенитом", у Зайнутдинова и ЦСКА серебро

Футболисты сборной Казахстана Нуралы Алип и Бахтиер Зайнутдинов стали призерами чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 3 июня, в РПЛ состоялись матчи заключительного 30 тура.

Защитник Алип в составе "Зенита" во второй раз завоевал чемпионский титул. В заключительном матче турнира против "Факела" он вошел в стартовый состав. "Зенит" на своей арене выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Александра Ерохина на 82 минуте.

Полузащитник Зайнутдинов вместе с ЦСКА занял в РПЛ второе место. В заключительном матче его команда разгромила на своем поле "Ростов" со счетом 4:1. Казахстанец также вышел в стартовом составе и отметился голевым пасом.

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