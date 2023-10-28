Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип сыграл за "Зенит" в матче 13-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

Алип в девятый раз подряд вышел в стартовом составе "Зенита" и отыграл полный матч. В первом тайме команда Семака пропустила и это произошло в том числе при участии казахстанца, который не сдержал нападающего Конате, который в итоге забил гол.

"Зениту" удалось совершить камбэк и благодаря голам Сергеева и Кассьерры одержать очередную победу - 2:1. Примечательно, что Алип получил желтую карточку на 54-й минуте. Для него это была четвертая карточка в нынешнем сезоне РПЛ, из-за этого он пропустит следующий матч "Зенита".