Алип совершил ошибку и пропустит следующий матч "Зенита" в РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 23:58
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип сыграл за "Зенит" в матче 13-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщают Vesti.kz

Алип в девятый раз подряд вышел в стартовом составе "Зенита" и отыграл полный матч. В первом тайме команда Семака пропустила и это произошло в том числе при участии казахстанца, который не сдержал нападающего Конате, который в итоге забил гол. 

"Зениту" удалось совершить камбэк и благодаря голам Сергеева и Кассьерры одержать очередную победу - 2:1. Примечательно, что Алип получил желтую карточку на 54-й минуте. Для него это была четвертая карточка в нынешнем сезоне РПЛ, из-за этого он пропустит следующий матч "Зенита". 

 

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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