"Алип сильнее". Капитана сборной Казахстана сравнили с новичком "Зенита"

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в обороне санкт-петербургского "Зенита" и усомнился в превосходстве новичка команды Игоря Дивеева над действующими защитниками клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По мнению аналитика, игроки линии обороны "сине-бело-голубых" выглядят убедительнее экс-футболиста ЦСКА.

Дивеев пополнил состав "Зенита" в текущее трансферное окно, перейдя из московского ЦСКА. Однако Бубнов считает, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип, а также Страхиня Эракович и Ванья Дркушич превосходят его по ключевым игровым качествам.

"Дивеев... Когда травмы... Он ещё и габаритный, и у него невысокая скорость. У него средняя скорость, и в этом проблема будет. И если брать Эраковича, Дркушича, Алипа, я считаю, что они сильнее. В том смысле, что они быстрее и лучше играют персонально, чем он. Нино не назвал? Ну он лидер", — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Напомним, Нуралы Алип выступает за "Зенит" с 2023 года после перехода из алматинского "Кайрата". За это время защитник сборной Казахстана трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три Суперкубка. В текущем сезоне Алип провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

