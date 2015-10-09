Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 19:27
 

"Алип сильнее". Капитана сборной Казахстана сравнили с новичком "Зенита"

  Комментарии

Поделиться
"Алип сильнее". Капитана сборной Казахстана сравнили с новичком "Зенита" Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в обороне санкт-петербургского "Зенита" и усомнился в превосходстве новичка команды Игоря Дивеева над действующими защитниками клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Поделиться

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в обороне санкт-петербургского "Зенита" и усомнился в превосходстве новичка команды Игоря Дивеева над действующими защитниками клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По мнению аналитика, игроки линии обороны "сине-бело-голубых" выглядят убедительнее экс-футболиста ЦСКА.

Дивеев пополнил состав "Зенита" в текущее трансферное окно, перейдя из московского ЦСКА. Однако Бубнов считает, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип, а также Страхиня Эракович и Ванья Дркушич превосходят его по ключевым игровым качествам.

"Дивеев... Когда травмы... Он ещё и габаритный, и у него невысокая скорость. У него средняя скорость, и в этом проблема будет. И если брать Эраковича, Дркушича, Алипа, я считаю, что они сильнее. В том смысле, что они быстрее и лучше играют персонально, чем он. Нино не назвал? Ну он лидер", — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Напомним, Нуралы Алип выступает за "Зенит" с 2023 года после перехода из алматинского "Кайрата". За это время защитник сборной Казахстана трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три Суперкубка. В текущем сезоне Алип провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Уникальный статус: что будет с Алипом после громкого трансфера "Зенита"?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Италия, Рим   •   Общий этап, мужчины
23 января 01:00   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Штутгарт-1893
Штутгарт-1893
(Штутгарт)
Кто победит в основное время?
Рома
Ничья
Штутгарт-1893
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!