Алип сделал заявление о своем будущем в "Зените"

23-летний защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип рассказал о своем будущем в российской команде, передают Vesti.kz.

Он не проходит в состав петербуржцев, проведя всего четыре матча в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).

"Останусь ли в "Зените"? Еще ничего не знаю, ближе к июню будет понятно. Я пока тренируюсь, об этом пока не думаю", - сказал Алип Metaratings.ru.

Напомним, что в начале прошлого года Алип был арендован у "Кайрата". Впоследствии "Зенит" приобрел на него полноценные права. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила два миллиона евро. Соглашение игрока с петербуржцами рассчитано до июня 2025 года.

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