Алип сделал признание о текущем положении "Зенита"

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о текущей ситуации в питерской команде, сообщают Vesti.kz.

По его словам, петербуржцам важно концентрироваться на собственной игре, ведь именно потеря очков мешает команде бороться за первую строчку турнирной таблицы.

- Мы сами себе соперники сейчас. Не надо терять много очков. Последний матч в этом году играем с "Акроном" - надо хорошо выступить и взять три очка, - цитирует Алипа "Чемпионат".

На данный момент "Зенит" имеет 36 очков и отстаёт от лидирующего "Краснодара" всего на одно очко. Следующий матч команда проведёт дома против "Акрона" 6 декабря.

