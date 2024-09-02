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Алип раскрыл секрет крупной победы "Зенита"

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Алип раскрыл секрет крупной победы "Зенита" ©fc-zenit.ru

Защитник "Зенита" Нуралы Алип заявил, что во встрече с "ПАРИ НН" тренерский штаб команды выбрал грамотную тактику, позволившую одержать крупную победу на выезде, передают Vesti.kz.

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Защитник "Зенита" Нуралы Алип заявил, что во встрече с "ПАРИ НН" тренерский штаб команды выбрал грамотную тактику, позволившую одержать крупную победу на выезде, передают Vesti.kz.

"Зенит" обыграл "ПАРИ НН" в матче 7‑го тура российской премьер лиги (РПЛ) - 3:0. Алип вышел в стартовом составе, но был заменен на 75-й минуте.

- За счет чего крупно выиграли?

- Благодаря тактике. Барриос и Дуглас Сантос хорошо выбирали позиции. Результат в итоге хороший, - сказал Алип "Матч ТВ".

"Зенит" набрал 17 очков и поднялся на первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ, 14 сентября, команда Сергея Семака сыграет на выезде против московского ЦСКА.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). 7 августа он продлил контракт с российским клубом до 30 июня 2028 года.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3 Локомотив М 7 5 0 2 15-10 15
4 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
5 Динамо М 7 4 1 2 11-6 13
6 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
7 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10 Крылья Советов 7 2 0 5 6-13 6
11 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
14 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
15 Акрон Тл 7 1 2 4 7-13 5
16 Факел 7 1 1 5 3-14 4

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Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России Футбол

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