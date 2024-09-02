Алип раскрыл секрет крупной победы "Зенита"
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Защитник "Зенита" Нуралы Алип заявил, что во встрече с "ПАРИ НН" тренерский штаб команды выбрал грамотную тактику, позволившую одержать крупную победу на выезде, передают Vesti.kz.
Защитник "Зенита" Нуралы Алип заявил, что во встрече с "ПАРИ НН" тренерский штаб команды выбрал грамотную тактику, позволившую одержать крупную победу на выезде, передают Vesti.kz.
"Зенит" обыграл "ПАРИ НН" в матче 7‑го тура российской премьер лиги (РПЛ) - 3:0. Алип вышел в стартовом составе, но был заменен на 75-й минуте.
- За счет чего крупно выиграли?
- Благодаря тактике. Барриос и Дуглас Сантос хорошо выбирали позиции. Результат в итоге хороший, - сказал Алип "Матч ТВ".
"Зенит" набрал 17 очков и поднялся на первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ, 14 сентября, команда Сергея Семака сыграет на выезде против московского ЦСКА.
Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). 7 августа он продлил контракт с российским клубом до 30 июня 2028 года.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|3
|Локомотив М
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|4
|Спартак М
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|5
|Динамо М
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|6
|ЦСКА М
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|10
|Крылья Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|13
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|14
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|15
|Акрон Тл
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
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