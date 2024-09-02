Алип раскрыл секрет крупной победы "Зенита"

Защитник "Зенита" Нуралы Алип заявил, что во встрече с "ПАРИ НН" тренерский штаб команды выбрал грамотную тактику, позволившую одержать крупную победу на выезде, передают Vesti.kz.

"Зенит" обыграл "ПАРИ НН" в матче 7‑го тура российской премьер лиги (РПЛ) - 3:0. Алип вышел в стартовом составе, но был заменен на 75-й минуте.

- За счет чего крупно выиграли?

- Благодаря тактике. Барриос и Дуглас Сантос хорошо выбирали позиции. Результат в итоге хороший, - сказал Алип "Матч ТВ".

"Зенит" набрал 17 очков и поднялся на первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ, 14 сентября, команда Сергея Семака сыграет на выезде против московского ЦСКА.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). 7 августа он продлил контракт с российским клубом до 30 июня 2028 года.