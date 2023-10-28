Алип против Быстрова: прямая трансляция "самого казахстанского" матча РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 08:20
©ФК "Зенит"

Сегодня, 28 октября, состоятся матчи 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). В Санкт-Петербурге "Зенит" примет на своем поле грозненский "Ахмат", передает корреспондент Vesti.kz.

Матч между клубами казахстанцев Нуралы Алипа и Марата Быстрова пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажут телеканалы "Матч Премьер" и Q Sport. Также трансляция будет доступна по этой ссылке.

Отметим, что после 12 сыгранных туров "Зенит" занимает второе место с 23 баллами, на пять очков отставая от лидеров из "Краснодара". Что касается "Ахмата", то он находится на 12-й позиции с 12 набранными пунктами.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Алип сыграл в 11 матчах и заработал три предупреждения. А вот 31-летний Быстров принял участие всего в трех играх премьер-лиги, в одной из которых был удален.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Футбол Премьер-лига России Зенит Ахмат ФК Санкт-Петербург Алип Нуралы Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Быстров Марат

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