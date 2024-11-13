Алип попал в топ самых дорогих игроков РПЛ

Защитник питерского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип попал в топ-20 самых дорогих футболистов российской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Этот список был предоставлен международным центром спортивных исследований (CIES). По его данным казахстанец оказался на 14-ом месте в списке. Алипа оценили в 10,4 миллиона евро.

Добавим, что "Зенит" вошел в топ-100 самых дорогих клубов мира. Он занимает 55-е место. Стоимость его состава оценивается в 237 миллионов евро.

Самыми дорогими командами являются мадридский "‎Реал" (1,728 миллиарда), а также английские "Манчестер Сити" (1,471) и "‎Челси" (1,388).

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. В составе команды он становился чемпионом и выигрывал кубок России.