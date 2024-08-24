Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче шестого тура чемпионата России, сыграв за "Зенит" против "Спартака", передают Vesti.kz.

Казахстанец не попал в стартовый состав "Зенита", однако появился на поле со старта второго тайма, заменив Сергея Волкова.

"Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" - 0:0, при этом команда Алипа во втором тайме осталась в меньшинстве - на 63-й минуте был удален серб Страхиня Эракович.

Для Алипа это был первый матч в нынешнем сезоне российской премьер-лиги.

"Зенит" остается лидером РПЛ, имея 14 набранных очков после шести матчей.