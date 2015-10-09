Алип помог "Зениту" разгромить узбекистанский клуб

Санкт-петербургский "Зенит" одержал уверенную победу в товарищеском матче, разгромив узбекистанский "Нефтчи" из Ферганы со счётом 4:1, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (Россия).

"Зенит" уверенно провёл первый тайм

Хозяева открыли счёт на 21-й минуте, когда отличился бразильский нападающий Фелипе Аугусто.

Спустя 13 минут преимущество команды увеличил Максим Глушенков, точно завершивший одну из атак "сине-бело-голубых".

Однако ещё до перерыва гости сумели вернуть интригу — на 37-й минуте полузащитник Аброрбек Исмоилов сократил отставание, установив счёт 2:1.

Алип дебютировал в новом сезоне

Во втором тайме главный тренер "Зенита" выпустил на поле капитана сборной Казахстана Нуралы Алип, для которого эта встреча стала первой в новом сезоне.

После появления казахстанского защитника хозяева окончательно сняли вопросы о победителе.

На 62-й минуте третий мяч забил Александр Соболев, а на 74-й окончательный счёт установил полузащитник Даниил Кондаков — 4:1.

Подготовка к новому сезону РПЛ продолжается

Ранее команда сыграла вничью с аргентинским клубом "Химнасия и Эсгрима Ла-Плата" — 1:1.

Следующий контрольный поединок петербуржцы проведут 12 июля. На домашнем стадионе "Зенит" встретится с сербской "Црвеной Звездой".

"Зенит" принял решение по капитану сборной Казахстана

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