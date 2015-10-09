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Россия
Вчера 23:30
 

Алип помог "Зениту" разгромить узбекистанский клуб

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Алип помог "Зениту" разгромить узбекистанский клуб Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" одержал уверенную победу в товарищеском матче, разгромив узбекистанский "Нефтчи" из Ферганы со счётом 4:1, передают Vesti.kz.

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Санкт-петербургский "Зенит" одержал уверенную победу в товарищеском матче, разгромив узбекистанский "Нефтчи" из Ферганы со счётом 4:1, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге (Россия).

"Зенит" уверенно провёл первый тайм

Хозяева открыли счёт на 21-й минуте, когда отличился бразильский нападающий Фелипе Аугусто.

Спустя 13 минут преимущество команды увеличил Максим Глушенков, точно завершивший одну из атак "сине-бело-голубых".

Однако ещё до перерыва гости сумели вернуть интригу — на 37-й минуте полузащитник Аброрбек Исмоилов сократил отставание, установив счёт 2:1.

Алип дебютировал в новом сезоне

Во втором тайме главный тренер "Зенита" выпустил на поле капитана сборной Казахстана Нуралы Алип, для которого эта встреча стала первой в новом сезоне.

После появления казахстанского защитника хозяева окончательно сняли вопросы о победителе.

На 62-й минуте третий мяч забил Александр Соболев, а на 74-й окончательный счёт установил полузащитник Даниил Кондаков — 4:1.

Подготовка к новому сезону РПЛ продолжается

Ранее команда сыграла вничью с аргентинским клубом "Химнасия и Эсгрима Ла-Плата" — 1:1.

Следующий контрольный поединок петербуржцы проведут 12 июля. На домашнем стадионе "Зенит" встретится с сербской "Црвеной Звездой".

"Зенит" принял решение по капитану сборной Казахстана

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3 Локомотив М 30 14 11 5 54-39 53
4 Спартак М 30 15 7 8 47-39 52
5 ЦСКА М 30 15 6 9 44-33 51
6 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7 Динамо М 30 12 9 9 51-40 45
8 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11 Крылья Советов 30 8 8 14 35-50 32
12 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13 Акрон Тл 30 6 9 15 35-53 27
14 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16 Сочи 30 6 4 20 29-60 22

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