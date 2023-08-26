Алип помог "Зениту" одержать разгромную победу в РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 20:30
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип второй матч кряду вышел в стартовом составе "Зенита" и способствовал победе команды в игре против "Урала", сообщает корреспондент Vesti.kz

"Зенит" одержал победу со счетом 4:0. Алип отыграл 75 минут, а затем был заменен на Александра Коваленко. Команда Сергея Семака одержала четвертую победу подряд в сезоне и теперь располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. 

Для Алипа это был пятый матч в РПЛ 2023/24, пока казахстанец пропустил лишь одну игру в нынешнем розыгрыше чемпионата России. 

 

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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