Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип второй матч кряду вышел в стартовом составе "Зенита" и способствовал победе команды в игре против "Урала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Зенит" одержал победу со счетом 4:0. Алип отыграл 75 минут, а затем был заменен на Александра Коваленко. Команда Сергея Семака одержала четвертую победу подряд в сезоне и теперь располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Для Алипа это был пятый матч в РПЛ 2023/24, пока казахстанец пропустил лишь одну игру в нынешнем розыгрыше чемпионата России.