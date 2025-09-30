Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу над казанским "Рубином" в матче 5-го тура группового этапа Кубка России, передают Vesti.kz.

Уже на 3-й минуте встречи аргентинский нападающий Лусиано Гонду открыл счёт, реализовав быстрый атакующий выпад гостей. Этот гол оказался единственным в матче.

Во втором тайме "Рубин" попытался перехватить инициативу, однако оборона "Зенита" действовала надёжно. На 64-й минуте в игру вступил защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который значительно укрепил заднюю линию петербуржцев и не позволил хозяевам создать перелом в поединке.

Итог — 0:1 в пользу "Зенита". Команда Сергея Семака после пяти туров уверенно лидирует в группе, набрав максимум — 15 очков. Ближайший преследователь, "Оренбург", имеет лишь 5 баллов.



