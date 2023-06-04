Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Факелом" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России прокомментировал вопрос о контрактах игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип в составе "Зенита" во второй раз стал чемпионом России.

"Контракт закончился только у Далера Кузяева. Остальные игроки все на контрактах. Мы насильно никого не держим. Если будут интересные предложения для любого из игроков и эти предложения будут устраивать клуб, конечно, мы их будем рассматривать", - цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

23-летний футболист выступает за "Зенит" с февраля 2022 года. В этом сезоне казахстанец провел во всех турнирах за "Зенит" 13 матчей.