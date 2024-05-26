Алип? Назван лучший защитник чемпионата России

Бразильский игрок питерского "Зенита" Дуглас Сантос признан лучшим защитником минувшего сезона в российской премьер-лиге, передает Vesti.kz.

Церемония награждения "Герои РПЛ" проходит сегодня, 26 мая. Сантос провел за "Зенит" в прошлом сезоне РПЛ 26 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Его команда по итогам сезона выиграла золотые медали, обойдя в таблице "Краснодар" и "Динамо". Контракт бразильца с "Зенитом" действует до 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Отметим, что за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года выступает казахстанец Нуралы Алип. Он побеждал во всех чемпионатах России с момента своего прихода. У него три золотые медали РПЛ.