Завершит карьеру? Стала известна судьба пострадавшего от Алипа футболиста

Директор по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, на какой срок выбыл вратарь Владислав Тороп, передает Vesti.kz.

Происшествие случилось в матче Кубка России против "Зенита". Тороп столкнулся головами с Нуралы Алипом на 32-й минуте матча и получил жуткую травму. У него были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. После этого казахстанцу начали поступать угрозы. Кстати, сам матч завершился победой "Зенита" в серии пенальти со счетом 4:5 (основное время - 0:0).

"Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция.

О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах", – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

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2 июня "Зенит" встретится с калининградской "Балтикой" в решающем матче (эта команда выиграла финал Пути регионов - Прим. Vesti.kz). Игра пройдет на стадионе "Лужники" в Москве.

Отметим, что 24-летний Алип в текущем сезоне принял участие в 34 матчах "Зенита" во всех турнирах. В них он заработал пять предупреждений. Что касается 20-летнего Торопа, то сменщик Игоря Акинфеева провел 16 игр в сезоне 2023/24, шесть из них он отстоял на ноль.