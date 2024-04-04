Алип дал жесткую ответку за подзатыльник

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 00:00
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Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип получил предупреждение в матче Кубка России против "Спартака", которая в данный момент проходит в Москве, сообщают Vesti.kz.

На 41-й минуте между Алипом и автором гола в составе "красно-белых" Манфредом Угальде произошла стычка: костариканский форвард в борьбе за мяч дал Алипу подзатыльник. Казахстанец в ответ пихнул соперника грудью и удостоился желтой карточки. Угальде также был предупрежден.

Алип был заменен на 46-й минуте на бразильского защитника Нино.

Отметим, что "Спартак" в первом тайме первым вышел вперед. Но во второй половине "Зенит" забил дважды.

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Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Спартак Москва

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