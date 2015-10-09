"Ахмат" Самородова ушел от поражения в Сербии

Грозненский "Ахмат" на предсезонных сборах сыграл вничью в Златиборе с сербским клубом "Нови-Пазар", сообщают Vesti.kz.

Грозненский клуб проводит предсезонные сборы в Сербии. Хозяева поля уже на четвертой минуте вышли вперед.

На 30-й минуте Исмаэль сравнял результат, который до конца матча не изменился.

Отметим, что в составе "Ахмата" с первых минут вышел нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. Казахстанец был заменен на 50-й минуте.

Другой казахстанец из "Ахмата" Галымжан Кенжебек не вышел на поле.

Этим матчем "Ахмат" завершил вторые сборы в Сербии. Вскоре, клуб из Грозного вернется в Златибор, где пройдет очередной этап подготовки к сезону.

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