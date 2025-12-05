Участник ЧМ-2026 попрощался со вторым тренером за 18 дней

Французский специалист Эрве Ренар покинул пост главного тренера сборной Туниса после неудачного выступления команды на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Наставник принял национальную команду уже по ходу турнира — 16 июня, сразу после сокрушительного поражения от сборной Швеции со счётом 1:5 в стартовом матче мундиаля. Руководство федерации доверило Ренару попытку спасти ситуацию, однако изменить ход событий ему не удалось. Ренар провел на своем посту 18 дней.

"Перед уходом я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность федерации за предоставленную мне возможность участвовать в чемпионате мира 2026 года. Для меня было честью носить цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Желаю тунисской команде всего наилучшего в будущем. Я убеждён, что она продолжит расти, восхищать всю нацию и впишет прекрасные страницы в свою историю. Спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого приключения. Желаю всем вам больших успехов в будущем. Моё приключение закончилось", — написал Ренар в социальных сетях.

По итогам группового этапа сборная Туниса не сумела выполнить задачу и досрочно завершила борьбу за трофей, оставшись за бортом плей-офф. После вылета команды Ренар объявил о своём уходе с занимаемой должности.

За свою тренерскую карьеру француз успел поработать со сборными Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко, зарекомендовав себя одним из самых известных специалистов африканского футбола.

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