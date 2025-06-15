"Ахмат" Самородова добился уникального достижения и попал в один ряд с клубом Роналду

Российский "Ахмат" вошел в число лучших клубов Европы по эффективности стандартных положений, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба.

По итогам минувшего сезона "Ахмат" занял третье место в рейтинге клубов вне топ-5 европейских лиг по ожидаемым голам (xG) после розыгрыша стандартов - в среднем 0,58 гола за матч. Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований CIES Football Observatory.

Выше грозненцев только чешская "Славия" (0,64) и турецкий "Галатасарай" (0,61).

Также в топ-10 вошли:"Бенфика" (Португалия) - 0,58"Ференцварош" (Венгрия) - 0,56"Мидтьюлланн" (Дания) - 0,55"Црвена Звезда" (Сербия) - 0,55"Аль-Наср" (Саудовская Аравия), где играет звездный португалец Криштиану Роналду - 0,55"Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ) - 0,54"Богемиан" (Ирландия) - 0,54

Таким образом, "Ахмат" оказался в числе самых результативных европейских клубов по игре при стандартах, обойдя многие именитые команды.

Отметим, что в составе грозненцев продолжает выступать нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

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