"Ахмат" принял решение по Самородову перед Кавказским дерби

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 21:20
©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч пятого тура РПЛ против махачкалинского "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Махачкале, которую имеют еще Кавказским дерби состоится сегодня 19 августа и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

Форвард сборной Казахстана Максим Самородов не попал в заявку на эту игру. Ранее сообщалось, что казахстанец получил мышечную травму в матче Кубка России против "Краснодара" (0:1).

Самородов присоединился к "Ахмату" 6 августа, перейдя из казахстанского "Актобе", и успел провести за новый клуб два матча, однако результативными действиями пока не отметился. Его контракт с грозненцами рассчитан на четыре года. На счету нападающего 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Добавим, "Ахмат" набрал три очка и занимает 14 место в РПЛ. У "Динамо" два балла и предпоследняя 15 строчка в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2 Динамо М 5 4 0 1 9-3 12
3 Локомотив М 5 4 0 1 12-5 12
4 Спартак М 5 3 1 1 9-3 10
5 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
8 ЦСКА М 5 2 1 2 9-4 7
9 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
12 Акрон Тл 5 1 1 3 7-9 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 5 1 0 4 3-11 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 5 0 1 4 1-10 1

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Метки:
Ахмат ФК Самородов Максим Премьер-лига России Футбол

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