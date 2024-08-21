Адиев сделал заявление о трансфере футболиста сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 13:21 Комментарии 1
©ФК "Ахмат"

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, возглавляющий сейчас "Ахмат", в интервью YouTube-каналу BorodAbata объяснил, почему полузащитник "Тобола" Ислам Чесноков не перешел в грозненский клуб, передают Vesti.kz.

– Наверняка, вы читали о том, что вы связывались уже с Чесноковым, тем более что он был здесь полтора года назад на просмотре.

– Это громко сказано. Я не связывался с Исламом. Но у нас были разговоры со спортивным директором. Мы думали о его кандидатуре. Но на сегодняшний день мы этот трансфер точно не можем осуществить, потому что у нас по легионерам все места заняты. Самородов был последней покупкой на сегодняшний день. Нам сейчас и так пришлось одного иностранца отзаявить, – сказал Адиев.

24-летний Чесноков - воспитанник футбольной академии усть-каменогорского клуба "Алтай". В 2023-м перешел в "Тобол" и с этого же года начал вызываться в сборную Казахстана. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за костанайский клуб во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Адиев раскрыл правду о конфликте с защитником сборной Казахстана и назвал главную проблему Абата Аймбетова.

Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Тобол ФК Казахстан Футбол Футбольные трансферы
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