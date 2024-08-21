Магомед Адиев назвал главную проблему Абата Аймбетова

Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев, который ранее возглавлял сборную Казахстана по футболу, в интервью YouTube-каналу BorodAbata рассказал, в чем просел форвард "Аданы Демирспор" Абат Аймбетов, сообщают Vesti.kz.

– Аймбетов забил один гол, еще два гола не засчитали. Вроде как выходил на поле в концовках матчей. Как думаете, в этом сезоне ему удастся себя проявить?

– Очень надеюсь на это. У него есть качества, чтобы себя проявить. Он действительно может забивать эти голы, но его вся проблема была в том, что у него были определенные болячки, и весь его тренировочный процесс был не на таком уровне, как раньше.

Он очень много пропускал даже в сборной во время последнего этапа. Я с ним по этому поводу разговаривал и сказал, что он потерял в интенсивности. Он всегда брал тем, что очень много прессинговал. Сейчас он стал более статичным. Но опять же, это от его состояния зависит.

Если он сейчас пройдет все сборы в полном объеме, я думаю, он может себя проявить. Он соответствует уровню чемпионата Турции. В последнее время, в связи с его формой, он не соответствовал этому уровню, - сказал Адиев.