Нокаутер с рекордом 22-0 нашел путь к победе над Канело

Американский боксер пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга (22-0, 17 КО) раскрыл план на предстоящий бой против объединенного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (61-2-2, 39 КО), который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Берланга собирается уповать на джеб.

"Джеб — вот его криптонит, и это то, что будет у него на лице весь бой. Отличный джеб. Он слишком сильно вкладывается в свои удары. Он уже не тот прежний Канело, которого мы видели в 69,9 кг, который раньше выбрасывал много комбинаций. Теперь максимальное количество ударов, которые он выбрасывает, может быть, два — джеб и правый хук, сдвоенный джеб и апперкот. Но он выбрасывает их жестко, потому что он хочет ударить по твоим плечам и рукам, чтобы позже ты потерял защиту, и он начал бить тебя по лицу. Он также любит выбрасывать много хороших ударов по корпусу. Мы готовы к этому", - приводит слова Берланги vRINGe.com.