Россия
Сегодня 14:40
 

Адиев рассказал, нужен ли ему Аймбетов для усиления команды

  Комментарии

Абат Аймбетов. Фото: ©КФФ

Российский специалист Магомед Адиев не рассматривает кандидатуру казахстанского нападающего Абата Аймбетова для усиления "Крыльев Советов", передают Vesti.kz.

"У нас хорошие отношения"

"Я давно знаю Абата Аймбетова, у нас довольно-таки близкие, хорошие отношения, но на данном этапе его в наших списках нет. Сейчас он травмирован. Не знаю, как сложится ситуация дальше, но пока с Абатом переговоров не было", - приводит его слова канал международного журналиста Александра Троицкого. 

Ранее Адиев также рассказал, почему не удалось договориться с узбекским форвардом Игорем Сергеевым, выступавшим в Казахстане за "Актобе" и "Тобол".

Последним клубом Аймбетова был "Адана Демирспор". Также он играл за "Астану", "Кайрат" и "Актобе". 

Адиев хорошо известен казахстанским болельщикам по работе в карагандинском "Шахтере" (2021-2022) и национальной сборной (2022-2024).

