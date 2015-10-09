Адиев рассказал, нужен ли ему Аймбетов для усиления команды

Российский специалист Магомед Адиев не рассматривает кандидатуру казахстанского нападающего Абата Аймбетова для усиления "Крыльев Советов", передают Vesti.kz.

"У нас хорошие отношения"

"Я давно знаю Абата Аймбетова, у нас довольно-таки близкие, хорошие отношения, но на данном этапе его в наших списках нет. Сейчас он травмирован. Не знаю, как сложится ситуация дальше, но пока с Абатом переговоров не было", - приводит его слова канал международного журналиста Александра Троицкого.

Ранее Адиев также рассказал, почему не удалось договориться с узбекским форвардом Игорем Сергеевым, выступавшим в Казахстане за "Актобе" и "Тобол".

Последним клубом Аймбетова был "Адана Демирспор". Также он играл за "Астану", "Кайрат" и "Актобе".

Адиев хорошо известен казахстанским болельщикам по работе в карагандинском "Шахтере" (2021-2022) и национальной сборной (2022-2024).