Адиев упустил игрока сборной Узбекистана - переговоры провалились

Форварда сборной Узбекистана по футболу Игоря Сергеева не будет в "Крыльях Советов", передают Vesti.kz.
Об этом заявил главный тренер "Крылышек" Магомед Адиев.
"Мы рассматривали кандидатуру Сергеева. Я лично даже с Игорем разговаривал. Но я думаю, что Игоря не будет в " Крыльях". У него немного другие планы. Скажем так, не сошлись в некоторых точках соприкосновения.
Игорь очень квалифицированный футболист. Поэтому, конечно, у нас был интерес. Конечно, желаю Игорю хорошей и продолжительной карьеры, чтобы он на чемпионате мира себя проявил. Будем болеть за него и сборную Узбекистана", - рассказал Адиев международному журналисту Александру Троицкому.
Отмечается, что Сергеев, скорее всего, отправится в чемпионат Ирана на хороший контракт.
Сергеев хорошо известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Актобе" (2021) и "Тобол" (2021-2023).
Адиев, в свою очередь, возглавлял карагандинский "Шахтер" (2021-2022) и сборную Казахстана (2022-2024).
Реклама