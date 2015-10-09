Адиев упустил игрока сборной Узбекистана - переговоры провалились

Форварда сборной Узбекистана по футболу Игоря Сергеева не будет в "Крыльях Советов", передают Vesti.kz.

Об этом заявил главный тренер "Крылышек" Магомед Адиев.

"Мы рассматривали кандидатуру Сергеева. Я лично даже с Игорем разговаривал. Но я думаю, что Игоря не будет в " Крыльях". У него немного другие планы. Скажем так, не сошлись в некоторых точках соприкосновения.

Игорь очень квалифицированный футболист. Поэтому, конечно, у нас был интерес. Конечно, желаю Игорю хорошей и продолжительной карьеры, чтобы он на чемпионате мира себя проявил. Будем болеть за него и сборную Узбекистана", - рассказал Адиев международному журналисту Александру Троицкому.