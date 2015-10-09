Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Сегодня 12:58
 

Адиев упустил игрока сборной Узбекистана - переговоры провалились

  Комментарии

Адиев упустил игрока сборной Узбекистана - переговоры провалились Магомед Адиев. Фото: ©КФФ

Форварда сборной Узбекистана по футболу Игоря Сергеева не будет в "Крыльях Советов", передают Vesti.kz.

Об этом заявил главный тренер "Крылышек" Магомед Адиев.

"Мы рассматривали кандидатуру Сергеева. Я лично даже с Игорем разговаривал. Но я думаю, что Игоря не будет в " Крыльях". У него немного другие планы. Скажем так, не сошлись в некоторых точках соприкосновения.

Игорь очень квалифицированный футболист. Поэтому, конечно, у нас был интерес. Конечно, желаю Игорю хорошей и продолжительной карьеры, чтобы он на чемпионате мира себя проявил. Будем болеть за него и сборную Узбекистана", - рассказал Адиев международному журналисту Александру Троицкому

Отмечается, что Сергеев, скорее всего, отправится в чемпионат Ирана на хороший контракт.

Сергеев хорошо известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Актобе" (2021) и "Тобол" (2021-2023).

Адиев, в свою очередь, возглавлял карагандинский "Шахтер" (2021-2022) и сборную Казахстана (2022-2024).

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 16 10 4 2 29-10 34
2 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
3 ЦСКА М 16 10 3 3 26-14 33
4 Локомотив М 16 8 7 1 32-20 31
5 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6 Спартак М 16 8 4 4 25-21 28
7 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8 Акрон Тл 16 5 6 5 21-22 21
9 Динамо М 16 5 5 6 25-23 20
10 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
11 Крылья Советов 16 4 5 7 20-26 17
12 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
13 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
14 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

