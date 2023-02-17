Результатам товарищеских матчей обычно не придают особого значения, но в России немного болезненно восприняли поражение "Зенита" от иранского "Сепахана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Иране на стадионе "Накш-э Джахан" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип появился на поле во втором тайме.

Некоторые любители футбола и даже эксперты утверждают, что петербуржцы не должны проигрывать даже в таких играх, поскольку обладают более классным составом. И с этим трудно не согласиться.

Например, весь состав "Сепахана" стоит 9,5 миллиона евро по Transfermarkt, тогда как стоимость одного футболиста российской команды Далера Кузяева равна 10 миллионам. При этом весь состав "Зенита" оценивается в 152,8 миллиона.

Напомним, что российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте. 4-го числа петербуржцы дома примут "Нижний Новгород". А перед этим сыграют 25 февраля в Кубке России с ульяновской "Волгой" в 1/4 финала пути регионов.