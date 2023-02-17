Всего 9,5 миллиона евро, или почему "Зенит" Алипа удивил неожиданным результатом в Иране

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 20:55
©sport-weekend.com

Результатам товарищеских матчей обычно не придают особого значения, но в России немного болезненно восприняли поражение "Зенита" от иранского "Сепахана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Иране на стадионе "Накш-э Джахан" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип появился на поле во втором тайме.

Некоторые любители футбола и даже эксперты утверждают, что петербуржцы не должны проигрывать даже в таких играх, поскольку обладают более классным составом. И с этим трудно не согласиться.

Например, весь состав "Сепахана" стоит 9,5 миллиона евро по Transfermarkt, тогда как стоимость одного футболиста российской команды Далера Кузяева равна 10 миллионам. При этом весь состав "Зенита" оценивается в 152,8 миллиона.

Напомним, что российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте. 4-го числа петербуржцы дома примут "Нижний Новгород". А перед этим сыграют 25 февраля в Кубке России с ульяновской "Волгой" в 1/4 финала пути регионов.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2 Спартак М 17 11 3 3 40-18 36
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
8 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России Иран

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