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А сколько за Зайнутдинова? ЦСКА заплатил 4 миллиона евро агентам в летнее трансферное окно

Игроком армейцев он стал 25 августа.

А сколько за Зайнутдинова? ЦСКА заплатил 4 миллиона евро агентам в летнее трансферное окно
Фото: ФК ЦСКА (Москва)©
Новости спорта Футбол Россия
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Футбольный клуб ЦСКА из Москвы заплатил почти четыре миллиона евро за услуги посредников при заключении контрактов с тремя футболистами в летнее трансферное окно, сообщает "РБ-Бизнес".

ЦСКА приобрел Чидеру Эджуке (11,5 миллиона евро по оценке портала Transfermarkt), Адольфо Гайча (8,5 миллиона), Бруно Фукса (восемь миллионов), а также Бахтиера Зайнутдинова (два миллиона). 

Один из контрактов на услуги агента обошелся ЦСКА в 1,421 миллиона, второй - в 1,254 миллиона, третий - 1,045 миллиона.

Генеральный директор клуба Роман Бабаев отказался комментировать, за каких конкретно футболистов были выплачены соответствующие агентские.

Летнее трансферное окно в РПЛ закроется 17 октября.

О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.

В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем. 

 

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Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Казахстанцы за границей Россия Сборная РК по футболу

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