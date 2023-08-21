Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попрощался с болельщиками ЦСКА, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 21 августа, турецкий "Бешикташ" официально объявил о его трансфере. В московском клубе он провел ровно три года.
"Дорогие болельщики! Пришло время прощаться… Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА.
Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!
Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе как ЦСКА - о таком я даже и не мог мечтать в детстве.
Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в другом чемпионате.
P.S. И помните, вы - лучшие болельщики в мире!!!" - написал Зайнутдинов в Instagram, опубликовав видеоролик с моментами в клубе .
Напомним, по информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон. Согласно заявке "Бешикташа", контракт Зайнутдинова рассчитан до 30 июня 2027 года. О том, когда он дебютирует в новой команде, можно прочитать здесь.