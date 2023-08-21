Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попрощался с болельщиками ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 21 августа, турецкий "Бешикташ" официально объявил о его трансфере. В московском клубе он провел ровно три года.

"Дорогие болельщики! Пришло время прощаться… Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА.

Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!

Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе как ЦСКА - о таком я даже и не мог мечтать в детстве.

Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в другом чемпионате.

P.S. И помните, вы - лучшие болельщики в мире!!!" - написал Зайнутдинов в Instagram, опубликовав видеоролик с моментами в клубе .

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