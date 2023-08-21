Зайнутдинов попрощался с болельщиками ЦСКА после официального представления в "Бешикташе"

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 20:36
©ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попрощался с болельщиками ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 21 августа, турецкий "Бешикташ" официально объявил о его трансфере. В московском клубе он провел ровно три года. 

"Дорогие болельщики! Пришло время прощаться… Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА. 

Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!

Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе как ЦСКА - о таком я даже и не мог мечтать в детстве.

Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в другом чемпионате.

P.S. И помните, вы - лучшие болельщики в мире!!!" - написал Зайнутдинов в Instagram, опубликовав видеоролик с моментами в клубе . 

Напомним, по информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон. Согласно заявке "Бешикташа", контракт Зайнутдинова рассчитан до 30 июня 2027 года. О том, когда он дебютирует в новой команде, можно прочитать здесь.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК ЦСКА

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:45
Казахстан(футбол)
Казахи в шоке. Почему фанаты "Бешикташа" не радуются трансферу Зайнутдинова?
Сегодня , 12:27
Казахстан(футбол)
Футболист сборной Казахстана неожиданно завершил карьеру
Вчера , 22:20
Казахстан(футбол)
Скоро дебют! "Бешикташ" заявил Зайнутдинова на матч еврокубков
Вчера , 20:36
Казахстан(футбол)
Зайнутдинов попрощался с болельщиками ЦСКА после официального представления в "Бешикташе"
Вчера , 20:22
Казахстан(футбол)
"Бешикташ" оригинально представил Бахтиера Зайнутдинова
Вчера , 19:28
Казахстан(футбол)
Молодые таланты "Тобола" и бомбардир "Шахтера". Кого могут вызвать в сборную Казахстана
Вчера , 19:00
Казахстан(футбол)
Стало известно, когда Зайнутдинов может дебютировать за "Бешикташ"
Вчера , 18:09
Казахстан(футбол)
Алип высказался о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ" и своей мечте играть в Европе
Вчера , 16:33
Казахстан(футбол)
2 победы в 10 матчах, или почему "Астана" рискует остаться без еврокубковой осени
Вчера , 14:08
Казахстан(футбол)
Исторический результат, ярость фанатов и угрозы судье. Как сыграл "Бешикташ" после трансфера Зайнутдинова
© 2008 - 2023 ТОО «EML»