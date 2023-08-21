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Стало известно, когда Зайнутдинов может дебютировать за "Бешикташ"

Стало известно, когда Зайнутдинов может дебютировать за "Бешикташ"
©Instagram/besiktas

Дебют полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова за "Бешикташ" может состояться уже на этой неделе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что стамбульский клуб официально зарегистрировал футболиста.

Ближайший матч "Бешикташ" проведет 24 августа в гостях против киевского "Динамо" в рамках плей-офф Лиги конференций. Зайнутдинов может дебютировать уже в этой встрече.

Напомним, согласно заявке "Бешикташа", контракт Зайнутдинова рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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