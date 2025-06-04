Зайнутдинов получил предложения от трех топ-клубов - известен его ответ

Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал, что предлагал своего партнеру по сборной Казахстана по футболу Бахтиеру Зайнутдинову перейти в клуб из Санкт-Петербурга, передают Vesti.kz.

- В прошлом году были разговоры, что Бактиера Зайнутдинова хочет купить "Зенит". Ты с ним разговаривал об этом?. Давал ли ему советы перейти в "Зенит"?

- Такие слухи были, когда появилась информация, что он хочет вернуться в Россию. Тогда я ему сказал: "Если будешь возвращаться, то переходи к нам в "Зенит". Он сказал, что подумает. В общем, были предложения от "Зенита", "Локомотива" и ЦСКА. Он решил подумать и остался в "Бешикташе", - сказал Алип на YouTube-канале "Футбол Жолы".

Напомним, Зайнутдинов 2019 по 2023 года Зайнутдинов играл в российской премьер-лиге в составе "Ростова" и ЦСКА. В августе 2023 года он перешел в турецкий "Бешикташ".

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провел за "Бешикташ" 12 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до июня 2027 года.