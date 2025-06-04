Казахстан(футбол)
Вчера 23:05

Зайнутдинов получил предложения от трех топ-клубов - известен его ответ

©ФК "Бешикташ"

Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал, что предлагал своего партнеру по сборной Казахстана по футболу Бахтиеру Зайнутдинову перейти в клуб из Санкт-Петербурга, передают Vesti.kz.

- В прошлом году были разговоры, что Бактиера Зайнутдинова хочет купить "Зенит". Ты с ним разговаривал об этом?. Давал ли ему советы перейти в "Зенит"?

- Такие слухи были, когда появилась информация, что он хочет вернуться в Россию. Тогда я ему сказал: "Если будешь возвращаться, то переходи к нам в "Зенит". Он сказал, что подумает. В общем, были предложения от "Зенита", "Локомотива" и ЦСКА. Он решил подумать и остался в "Бешикташе", - сказал Алип на YouTube-канале "Футбол Жолы".

Напомним, Зайнутдинов 2019 по 2023 года Зайнутдинов играл в российской премьер-лиге в составе "Ростова" и ЦСКА. В августе 2023 года он перешел в турецкий "Бешикташ".

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провел за "Бешикташ" 12 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →