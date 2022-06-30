Завоевание титулов и отсутствие практики. Как в Европе выступают молодые казахстанские футболисты

Молодые футболисты из Казахстана периодически пытаются заявить о себе в разных европейских странах, и сейчас таких примеров сразу несколько. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, каковы успехи у наших ребят и что их ждет в будущем.

Данил Анкудинов, "Шериф" (Молдова)

В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел четыре официальные игры за главный молдавский клуб. Забить ему пока не удалось, но один ассист он оформил. При этом форварду удалось стать чемпионом страны в составе "Шерифа".

Сейчас Анкудинов уже приступил к работе на сборах перед новым сезоном. Более того, он забил в одном из контрольных матчей.

Сейчас в "Шерифе" сменился главный тренер, команду возглавил хорватский специалист Степан Томас. Как это повлияет на статус Анкудинова, пока непонятно. Но площадка для прогресса в "Шерифе" действительно правильная, там нацелены на прокачку молодых игроков и дальнейшую продажу.

Аскар Сатышев, "Гранада" U-19 (Испания)

По словам защитника, он не ожидал, что получит контракт от "Гранады", но испанский клуб решил изучить игрока и дал ему время до июня нынешнего года. Исходя из статистических источников, Сатышев провел лишь тайм в матче с "Сан-Педро".

Любопытно, что в начале июня Сатышев дебютировал за молодежную сборную Казахстана в матче с Турцией (0:0). Он вышел на замену, отыграв 27 минут. Задатки для центрбека у Сатышева действительно хорошие, но продолжится ли его карьера в Европе, пока большой вопрос. Возможно, 19-летний футболист вернется в Казахстан и попробует себя в одном из клубов КПЛ.

Вадим Яковлев, "Динамо-Авто" (Молдова)

Еще один представитель Казахстана в чемпионате Молдовы. Прошлый сезон Яковлев провел в "Аксу" в первой лиге, а весну этого года начал за "Динамо-Авто". В конце чемпионата юный казахстанец исправно попадал в основной состав, отыграв в том числе 90 минут против "Шерифа". А в последнем туре с "Милсами" Яковлев забил дебютный гол за молдавский клуб.

Геворг Наджарян, "Пюник" (Армения)

После нескольких относительно неплохих сезонов в "Шахтере" Наджарян решил сменить обстановку и отправился в Армению. В "Пюнике" Геворг пока скорее игрок ротации, во второй части сезона-21/22 хавбек провел лишь шесть матчей и суммарно накопил лишь 196 игровых минут.

"Пюник" при этом стал чемпионом Армении, что для Геворга, вероятно, очень важное достижение. Теперь клуб выступит в еврокубках, но нет уверенности, что Наджарян будет получать больше практики. На позициях, где играет казахстанец, "Пюник", как правило, использует легионеров.

Динмухаммед Кашкен, "Жальгирис" (Литва)

Центральный защитник уже не первый раз пытается покорить Европу и на сей раз пробует себя в литовском "Жальгирисе" под руководством казахстанского специалиста Владимира Чебурина. "Жальгирис" успешно выступает в родном чемпионате, лидируя с весомым отрывом, но положение Кашкена в клубе скорее эпизодическое.

Он пока лишь один раз сыграл в чемпионате и дважды выходил в матчах Кубка Литвы. Возможно, в период, когда "Жальгирису" предстоит играть в квалификации еврокубков, Кашкен получит больше времени, исходя из плотного графика и требуемой ротации.