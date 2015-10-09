Завершит карьеру? Аймбетов находится без клуба уже восемь месяцев

Один из главных бомбардиров в истории сборной Казахстана Абат Аймбетов по-прежнему находится в статусе свободного агента. Корреспондент Vesti.kz фиксирует неприятное положение игрока и рассказывает о возможных последствиях.

Последний официальный матч Аймбетов провёл 31 мая 2025 года в чемпионате Турции за "Адана Демирспор". Тот сезон он завершил с пятью голами в 27 матчах. Не самый плохой показатель, учитывая критическое положение его клуба на протяжении всего сезона.

И удивительно, что после чемпионата Турции, где Абат играл достаточно регулярно, у него так и не нашлось варианта в Европе. Говорили о той же Суперлиге, чемпионатах Румынии, России, якобы был интерес даже из Ирана, но в итоге - пустота.

По нашей информации, к Аймбетову был интерес из КПЛ от разных клубов ещё летом, но он искал продолжение карьеры в Европе и не хотел возвращаться в Казахстан.

Однако, к концу подходит уже второе, на этот раз зимнее трансферное окно в Европе и никакого продвижения по карьере у форварда не видно. И сейчас все указывает на камбэк в Казахстан, если Абат, конечно, хочет играть на профессиональном уровне.

С паузой в восемь месяцев без игровой практики, пусть даже и свободным агентом - его вряд ли подпишут команды в Европе. В то время как в КПЛ дефицит качественных казахстанских игроков и Аймбетов определенно пригодился бы даже топ-клубам.

Конечно, самый логичный вариант тут с "Актобе", ведь Абат воспитанник этого клуба, но пока интереса со стороны "красно-белых" нет и это тоже понятно, ведь в составе команды есть Артур Шушеначев и потенциально рассматриваются легионеры в линию атаки.

Но в таком случае можно посмотреть и в сторону "Астаны", где Абат уже играл. В столичном клубе ныне перезагрузка, новых подписаний иностранцев не предвидится и в нынешнем состоянии Аймбетов точно может стать номером один на своей позиции в "Астане".

В общем, довольно странно, почему на футбольном пути Абата возникла такая продолжительная пауза, но определенно он ещё способен выйти на прежний уровень, ведь ему всего 30 лет и даже в сборной Казахстана его качества в оптимальной форме были бы очень полезны.

