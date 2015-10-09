Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Казахстан(футбол)
Сегодня 16:09
 

Завершит карьеру? Аймбетов находится без клуба уже восемь месяцев

©adanademirspor.org.tr

Один из главных бомбардиров в истории сборной Казахстана Абат Аймбетов по-прежнему находится в статусе свободного агента. Корреспондент Vesti.kz фиксирует неприятное положение игрока и рассказывает о возможных последствиях.

Один из главных бомбардиров в истории сборной Казахстана Абат Аймбетов по-прежнему находится в статусе свободного агента. Корреспондент Vesti.kz фиксирует неприятное положение игрока и рассказывает о возможных последствиях.

Последний официальный матч Аймбетов провёл 31 мая 2025 года в чемпионате Турции за "Адана Демирспор". Тот сезон он завершил с пятью голами в 27 матчах. Не самый плохой показатель, учитывая критическое положение его клуба на протяжении всего сезона.

И удивительно, что после чемпионата Турции, где Абат играл достаточно регулярно, у него так и не нашлось варианта в Европе. Говорили о той же Суперлиге, чемпионатах Румынии, России, якобы был интерес даже из Ирана, но в итоге - пустота.

По нашей информации, к Аймбетову был интерес из КПЛ от разных клубов ещё летом, но он искал продолжение карьеры в Европе и не хотел возвращаться в Казахстан.


Однако, к концу подходит уже второе, на этот раз зимнее трансферное окно в Европе и никакого продвижения по карьере у форварда не видно. И сейчас все указывает на камбэк в Казахстан, если Абат, конечно, хочет играть на профессиональном уровне.

С паузой в восемь месяцев без игровой практики, пусть даже и свободным агентом - его вряд ли подпишут команды в Европе. В то время как в КПЛ дефицит качественных казахстанских игроков и Аймбетов определенно пригодился бы даже топ-клубам.

Конечно, самый логичный вариант тут с "Актобе", ведь Абат воспитанник этого клуба, но пока интереса со стороны "красно-белых" нет и это тоже понятно, ведь в составе команды есть Артур Шушеначев и потенциально рассматриваются легионеры в линию атаки.


Но в таком случае можно посмотреть и в сторону "Астаны", где Абат уже играл. В столичном клубе ныне перезагрузка, новых подписаний иностранцев не предвидится и в нынешнем состоянии Аймбетов точно может стать номером один на своей позиции в "Астане".

В общем, довольно странно, почему на футбольном пути Абата возникла такая продолжительная пауза, но определенно он ещё способен выйти на прежний уровень, ведь ему всего 30 лет и даже в сборной Казахстана его качества в оптимальной форме были бы очень полезны.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

