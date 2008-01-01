"Я шокирован". Бывший тренер "Кайрата" высказался о дисквалификации Исламхана

Он тренировал Бауыржана больше года.

Бауыржан Исламхан. Фото: Турар Казангапов©️
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Сегодня 21:31
Экс-тренер "Кайрата" Карлос Алос Феррер в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал информацию о двухлетней дисквалификации Бауыржана Исламхана

"Я шокирован... Он действительно хороший игрок и честный человек. Это все, что я могу сказать об Исламхане... Желаю ему всего наилучшего", - сказал Феррер.

Информация о сроке дисквалификации Исламхана появилась несколько часов назад. Ее уже прокомментировал и сам футболист. 

Напомним, что Карлос тренировал "Кайрат" с июля 2017 до октября 2018 года. При нем алматинская команда завоевала Кубок Казахстана и занимала второе место в чемпионате страны.

С сентября текущего года испанский специалист возглавляет клуб "Эносис" из высшего дивизиона чемпионата Кипра.
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