Вынесено решение по "Астана Арене". На стадионе за 200 миллионов протекает крыша

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 12:09
©Vesti.kz. Турар Казангапов

Стадиону "Астана Арена" требуется капитальный ремонт. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в столичном Управлении строительства. 

На объекте проведены оценочные работы и получено заключение технического обследования. В каком состоянии находится стадион, можно посмотреть здесь.

"По объекту "Астана Арена" экспертной организацией ТОО QRG Standart проведены работы по техническому обследованию, эксплуатационной пригодности и оценке технического состояния металлических конструкций, покрытия стационарной и раздвижной части кровли, фасада, основании и фундаментов, металлических опор, подпорных стен, железобетонных конструкций входных групп существующего объекта в связи со значительными дефектами и повреждениями. Получено заключение технического обследования.

По итогам заключения по объекту, требуется капитальный ремонт на следующие виды работ: по фасадам здания, по элементам покрытия здания, по кровле и по лестничным и дверным проемам, по бетонным полам здания, по трибунам и лестницам здания и другие. На следующем уточнении местного бюджета будет запрошено финансирование для проектирования объекта "Реконструкция стадиона Астана Арена", - говорится в заявлении Управления строительства города.

Отметим, что на данный момент в Астане нет Маслихата, который решает вопросы уточнения городского бюджета. Он был распущен до выборов. 

"Астана Арена" является домашним стадионом национальной сборной Казахстана по футболу и столичного ФК "Астана". На проходящем в минувшие выходные матче за Суперкубок на спортивном объекте протекала крыша - это происходит из года в год. 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Астана ФК Сборная РК по футболу

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