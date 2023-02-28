Стадиону "Астана Арена" требуется капитальный ремонт. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в столичном Управлении строительства.

На объекте проведены оценочные работы и получено заключение технического обследования. В каком состоянии находится стадион, можно посмотреть здесь.

"По объекту "Астана Арена" экспертной организацией ТОО QRG Standart проведены работы по техническому обследованию, эксплуатационной пригодности и оценке технического состояния металлических конструкций, покрытия стационарной и раздвижной части кровли, фасада, основании и фундаментов, металлических опор, подпорных стен, железобетонных конструкций входных групп существующего объекта в связи со значительными дефектами и повреждениями. Получено заключение технического обследования. По итогам заключения по объекту, требуется капитальный ремонт на следующие виды работ: по фасадам здания, по элементам покрытия здания, по кровле и по лестничным и дверным проемам, по бетонным полам здания, по трибунам и лестницам здания и другие. На следующем уточнении местного бюджета будет запрошено финансирование для проектирования объекта "Реконструкция стадиона Астана Арена", - говорится в заявлении Управления строительства города.

Отметим, что на данный момент в Астане нет Маслихата, который решает вопросы уточнения городского бюджета. Он был распущен до выборов.

"Астана Арена" является домашним стадионом национальной сборной Казахстана по футболу и столичного ФК "Астана". На проходящем в минувшие выходные матче за Суперкубок на спортивном объекте протекала крыша - это происходит из года в год.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →