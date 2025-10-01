Казахстан(футбол)
Сегодня 18:40

В Испании сравнили Сатпаева с самым дорогим игроком мира

Дастан Сатпаев. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Испанский защитник жезказганского "Улытау" Хосе Каррильо сравнил нападающего "Кайрата" и сборной Казахстана Дастана Сатпаева с вингером "Барселоны" Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

"Самый обсуждаемый игрок — Сатпаев. 17-летний игрок, арендованный у "Челси", восхищает всю страну, ведь он своего рода международный посол клуба. Учитывая его возраст, талант и позицию, он мог бы стать казахстанским Ламин Ямалом, хотя он правша и часто играет на позиции плеймейкера, а не только на фланге", — цитирует слова Каррильо испанская газета AS.

Напомним, в феврале 2025 года алматинский клуб объявил о переходе Сатпаева в лондонский "Челси". Сумма сделки составила 2,4 миллиона евро. Нападающий присоединится к английскому клубу после достижения 18-летнего возраста — 12 августа 2026 года.

В нынешнем сезоне форвард "Кайрата" провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.

Добавим также, что Ламин Ямаль, который старше казахстанца на один год, является главной звездой "Барселоны" и сборной Испании. В последнем голосовании на "Золотой мяч" в сентябре текущего года он занял второе место. На данный момент вингер оценивается в 200 миллионов евро и является самым дорогим игроком мира.

