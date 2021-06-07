"Уровень футболистов низкий". Анализ игры сборной Казахстана с Северной Македонией

Заслуженный тренер страны Павел Черепанов в авторской колонке для Vesti.kz подвел неутешительные итоги прошедшего товарищеского матча сборной Казахстана против Северной Македонии (0:4). В частности, с помощью статистических данных были выставлены оценки игрокам и среди них худший показатель у капитана "Кайрата", в то время как лучшим стал новичок из "Акжайыка".
Для детального анализа эффективности индивидуальных действий футболистов национальной сборной в игре с Северной Македонией использовалась статистика Instat.
В любом матче, где бы он не проходил и не важно, какие в нем участвовали команды, всегда есть четыре фрагмента.
1. Команда владеет мячом.
2. Мяч переходит к сопернику.
3. Соперник владеет мячом.
4. Мяч переходит команде.
Качество игры футболиста связано с оценкой его действий в этих фрагментах.
Мяч у команды, игрок может:
- продвигать его в атаку,
- сделать голевую передачу,
- забить гол,
- потерять его.
Мяч у соперника:
- его нужно отобрать,
- перехватить,
- игрок команды может сделать ошибку при обороне ворот.
В ситуации, когда мяч "нерешенный":
- выиграть единоборство.
Результаты анализа размещены в таблице.
Для получения оценки эффективности отдельно рассчитывались баллы, от 1 до 10: за продвижение, потери, отборы, перехваты и единоборства. Затем определялась средняя сумма за эти действия. К ней прибавлялись дополнительные баллы за голевые передачи, забитые мячи и показатель xG. Минус - за ошибки в обороне при пропущенном мяче и за удаление.
Метрика xG обозначает количество ожидаемых голов игрока и качество ударов. Рассчитывается, исходя из типа удара, участка поля, из которого нанесен удар.
Метод позволяет:
1. Определить эффективность футболиста в матче, а по динамике показателей уровень его мастерства. 2. Показать, почему он получил именно такую, а не иную оценку, в чем игрок был полезен и какие имел недостатки. 4. Иметь максимально информативную оценку качества игры, так как в способе ее получения субъективный фактор исключен.
Шкала: 9.00 и выше - безупречная эффективность, 8.99 - 8.00 - высокая, 7.99 -7.00 - выше средней, 6.99 - 6.00 - средняя, 5.94-5.00 - ниже средней, 4.99 - 4.00 - низкая, 3.99 и ниже очень низкая.
Дополнительные баллы: забитые мячи (+2), голевые передачи (+1), ожидаемые голы - xG, результативная ошибка (-2), позиционная (-1), удаление (-2) балла.
Комментарий:
1. Результаты сборной последнего десятилетия показывают, что они не зависят от квалификации главного тренера.
2. Выиграть в современном футболе только за счет дисциплины и самоотдачи невозможно, поскольку футболисты любой сборной выходят играть с такой же установкой.
3. Побеждать можно за счет технико-тактического мастерства. К сожалению, его уровень у казахстанских футболистов низкий, и никто не несет ответственность за это.
4. Локальные успехи сборной (ничья 2:2 с поляками, победа над Шотландией 3:0, ничья с командой Украины 1:1) расцениваются как признак мастерства.
5. Объективный анализ уровня подготовленности и качества игры в сборных и клубных командах не стал нормой. Весной, во время тестирования специальной выносливости, 67 процентов казахстанских футболистов получили неудовлетворительные оценки. Как обстоит дело в настоящий момент, неизвестно.
6. В обозримом будущем стабильных результатов трудно ожидать. Игра молодежной сборной оптимизма не вызывает. Не видно, кто придет в национальную сборную, чтобы побеждать.
7. Через пару лет группа футболистов 2000-2001 года рождения, считающаяся перспективной, будет безвозвратно потеряна для главной команды из-за засилья иностранцев. Они успешно помогают осваивать бюджет и в наших клубах проходят хорошую подготовку для выступления за свои сборные.
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