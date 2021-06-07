"Уровень футболистов низкий". Анализ игры сборной Казахстана с Северной Македонией

Заслуженный тренер страны Павел Черепанов в авторской колонке для Vesti.kz подвел неутешительные итоги прошедшего товарищеского матча сборной Казахстана против Северной Македонии (0:4). В частности, с помощью статистических данных были выставлены оценки игрокам и среди них худший показатель у капитана "Кайрата", в то время как лучшим стал новичок из "Акжайыка".

Для детального анализа эффективности индивидуальных действий футболистов национальной сборной в игре с Северной Македонией использовалась статистика Instat.

В любом матче, где бы он не проходил и не важно, какие в нем участвовали команды, всегда есть четыре фрагмента.

1. Команда владеет мячом.

2. Мяч переходит к сопернику.

3. Соперник владеет мячом.

4. Мяч переходит команде.

Качество игры футболиста связано с оценкой его действий в этих фрагментах.

Мяч у команды, игрок может:

- продвигать его в атаку,

- сделать голевую передачу,

- забить гол,

- потерять его.

Мяч у соперника:

- его нужно отобрать,

- перехватить,

- игрок команды может сделать ошибку при обороне ворот.

В ситуации, когда мяч "нерешенный":

- выиграть единоборство.

Результаты анализа размещены в таблице.

Для получения оценки эффективности отдельно рассчитывались баллы, от 1 до 10: за продвижение, потери, отборы, перехваты и единоборства. Затем определялась средняя сумма за эти действия. К ней прибавлялись дополнительные баллы за голевые передачи, забитые мячи и показатель xG. Минус - за ошибки в обороне при пропущенном мяче и за удаление.

Метрика xG обозначает количество ожидаемых голов игрока и качество ударов. Рассчитывается, исходя из типа удара, участка поля, из которого нанесен удар.

Метод позволяет:

1. Определить эффективность футболиста в матче, а по динамике показателей уровень его мастерства. 2. Показать, почему он получил именно такую, а не иную оценку, в чем игрок был полезен и какие имел недостатки. 4. Иметь максимально информативную оценку качества игры, так как в способе ее получения субъективный фактор исключен.

Шкала: 9.00 и выше - безупречная эффективность, 8.99 - 8.00 - высокая, 7.99 -7.00 - выше средней, 6.99 - 6.00 - средняя, 5.94-5.00 - ниже средней, 4.99 - 4.00 - низкая, 3.99 и ниже очень низкая.

Дополнительные баллы: забитые мячи (+2), голевые передачи (+1), ожидаемые голы - xG, результативная ошибка (-2), позиционная (-1), удаление (-2) балла.

Комментарий:

1. Результаты сборной последнего десятилетия показывают, что они не зависят от квалификации главного тренера.

2. Выиграть в современном футболе только за счет дисциплины и самоотдачи невозможно, поскольку футболисты любой сборной выходят играть с такой же установкой.

3. Побеждать можно за счет технико-тактического мастерства. К сожалению, его уровень у казахстанских футболистов низкий, и никто не несет ответственность за это.

4. Локальные успехи сборной (ничья 2:2 с поляками, победа над Шотландией 3:0, ничья с командой Украины 1:1) расцениваются как признак мастерства.

5. Объективный анализ уровня подготовленности и качества игры в сборных и клубных командах не стал нормой. Весной, во время тестирования специальной выносливости, 67 процентов казахстанских футболистов получили неудовлетворительные оценки. Как обстоит дело в настоящий момент, неизвестно.

6. В обозримом будущем стабильных результатов трудно ожидать. Игра молодежной сборной оптимизма не вызывает. Не видно, кто придет в национальную сборную, чтобы побеждать.

7. Через пару лет группа футболистов 2000-2001 года рождения, считающаяся перспективной, будет безвозвратно потеряна для главной команды из-за засилья иностранцев. Они успешно помогают осваивать бюджет и в наших клубах проходят хорошую подготовку для выступления за свои сборные.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!