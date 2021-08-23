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Травмы, отсутствие практики и не только. Кто потерял место в сборной Казахстана из состава прошлого вызова?

Травмы, отсутствие практики и не только. Кто потерял место в сборной Казахстана из состава прошлого вызова?
©kff.kz
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

В начале сентября сборная Казахстана по футболу возобновит борьбу в квалификации чемпионата мира-2022. В течение семи дней подопечные Талгата Байсуфинова проведут три матча. Корреспондент Vesti.kz - о тех футболистах, которые были в составе сборной в июне, но которых не оказалось в списке вызванных сейчас.

1 сентября главная команда страны сыграет дома против сборной Украины, а 4-го и 7-го числа пройдут выездные игры с Финляндией и Боснией и Герцеговиной соответственно. Последний раз сборная собиралась в начале июня, чтобы провести товарищеские матчи с Мальтой и Северной Македонией. Однако позже матч с первыми был отменен и в итоге сборная сыграла лишь с македонцами, проиграв с разгромным счетом 0:4.

К предстоящим матчам состав сборной уже был оглашен - Байсуфинов вызвал 26 футболистов. Но с того момента уже произошло одно изменение. Из-за травмы выбыл из строя нападающий Алексей Щеткин и его в составе заменил Абат Аймбетов.

По сравнению с июньским составом место в национальной команде потеряли сразу восемь футболистов (без учета вынужденной замены Щеткина). На этих игроках мы и сосредоточим внимание, объяснив, почему они оказались вне списка спустя три месяца.

Во вратарской линии потерял место в сборной лишь Дмитрий Непогодов из "Астаны". Этому есть объяснение. Страж ворот показывает не самую надежную игру, а недавний вылет столичного клуба из еврокубков, где он пропустил четыре мяча от финского КуПСа, возможно, повлечет за собой не лучшее психологическое состояние, которое так важно для голкиперов. 

Вместе Непогодова вызов получил Игорь Шацкий, который, наоборот, сейчас в ударе. В последних еврокубковых матчах за "Шахтер" этот вратарь играл на мировом уровне, вытащив для клуба две серии пенальти. И даже в проигранной встрече с "Маккаби" Шацкий смотрелся очень даже неплохо.

Теперь Дмитрий оказался лишь в резервном списке сборной. И если, не дай бог, что-то случится с кем-то из основных вратарей, то именно Непогодов будет призван заменить травмированного. 

Тройка не вызванных в этот раз защитников выглядит следующим образом: Олжас Керимжанов, Нурлан Даиров и Гафуржан Суюмбаев. И легче всего здесь объяснить отсутствие Суюмбаева. Защитник "Кайрата" получил травму и выбыл до конца сезона. Его будет не хватать как клубу, так и национальной сборной. Три матча за неделю - это большая нагрузка, и наверняка Байсуфинов использовал бы Гафуржана хотя бы в одном матче как игрока старта. 

Керимжанов и Даиров остались в резервном списке. У Олжаса было не так много игровой практики в последнее время - лишь три матча с начала июля. Поэтому 32-летний оборонец "Турана" был менее предпочтительным выбором для тренерского штаба. Что касается 26-летнего Даирова из "Кызыл-Жара", то практика у него была. Но, судя по всему, наставник сборной решил, что Нурлан уступает прямым конкурентам по позиции - Марату Быстрову и Абзалу Бейсебекову.

Еркебулан Тунгышбаев, в этом году вернувшийся в "Ордабасы", все еще не залечил свою травму. По этой причине игрока не оказалось даже в резервном списке сборной. Его коллега по амплуа Бауыржан Байтана оказался лишь в резерве. И это несмотря на то, что в целом хавбек смотрелся неплохо в последних играх. В пяти матчах группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана за "Тараз" он забил два гола и сделал ассист.

Роман Муртазаев, недавно перешедший в российскую "Балтику", ограничился присутствием в резервном списке. С другой стороны, это позволит нападающему больше времени уделить адаптации в клубе. Да и форму Муртазаева вряд ли можно назвать оптимальной. 

А вот другой нападающий Танат Нусербаев, играющий за "Туран", вероятно, больше в сборную вызова не получит. В принципе, в последние годы этого уже никто не ждал, но на июньский контрольный матч 34-летний форвард приглашение получил. Однако сейчас форма Таната не соответствует требованиям для вызова в главную команду страны. С июля он отыграл суммарно лишь 128 минут, а забивал Нусербаев в последний раз еще 23 мая, перед прошлым вызовом в сборную.

Полностью состав сборной на ближайшие игры можно посмотреть здесь.

Напомним, после двух сыгранных матчей в активе сборной Казахстана в отборе ЧМ-2022 один набранный балл. Подопечные Байсуфинова замыкают группу D.

Матч между сборными Казахстана и Украины пройдет в среду, 1 сентября. Игра состоится на столичном стадионе "Астана Арена". Начало - в 20:00 по местному времени.

Фото: КФФ©️

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Щеткин Алексей Аймбетов Абат Астана ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Туран ФК Кызыл-Жар СК Быстров Марат Ордабасы ФК Кубок РК по футболу Тараз ФК

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