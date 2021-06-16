Димаш Тулегенов

"Астана" узнала своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА. Им стал греческий "Арис" из города Салоники. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что представляет из себя клуб, названный в честь греческого бога войны - Ареса.

"Арис" в прошлом сезоне греческой Суперлиги занял третье место, пропустив вперед лишь чемпиона "Олимпиакос", а также ПАОК, который финишировал вторым. Клуб трижды становился чемпионом страны, но это было очень давно - в 1928, 1932 и 1946 годах.

В завершившемся сезоне "Арис" впервые за 40 лет вошел в число призеров. Долгое время команда занимала вторую строчку в таблице, но в концовке пропустила вперед ПАОК. В клубном рейтинге УЕФА "Арис" занимает 237-е место, в то время как "Астана" находится на 64-й строчке.

Трансферная стоимость игроков команд практически одинаковая. У "Астаны" она составляет 15,95 миллиона евро, а у "Ариса" - 15,7 миллиона. Если в столичном клубе из Казахстана самым дорогостоящим является Тигран Барсегян (2,5 миллиона евро), то у "Ариса" это 24-летний аргентинский вингер Матео Гарсия (1,8 миллиона евро).

В составе греков выступает экс-полузащитник "Ордабасы" из Аргентины Факундо Бертольо. Он является игроком "Ариса" с августа прошлого года, а в Шымкенте Бертольо выступал с лета 2018 до лета 2019 года.

В январе этого года игроком "Ариса" стал известный греческий нападающий Константинос Митроглу. На его счету 65 матчей за национальную сборную и 17 голов. Также защищал цвета "Бенфики", "Галатасарая", "Марселя" и других клубов. Он забивал в ворота "Астаны" в 2015 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов, тогда его "Бенфика" обыграла "сине-желтых" со счетом 2:0.

А вот гол в ворота Ненада Эрича:

В "Арисе" выступает и чемпион АПЛ в составе "Лестера" Йоан Беналуан. Он был частью чемпионской команды тренера Клаудио Раньери в сезоне-2015/16. Подавляющее большинство футболистов - легионеры. В клубе всего восемь греческих игроков.

Главным тренером является 51-летний Апостолос Манциос, но контракт специалиста с клубом действует до 30 июня 2021 года. Есть вероятность, что к "Астане" готовить команду будет уже другой специалист.

В сезоне-2020/21 "Арис" отлично сыграл в регулярном сезоне, набрав 15 побед при шести ничейных исходах и пяти поражениях. Но в матчах между первой шестеркой, так называемой лигой плей-офф, коллектив несколько растерялся. В десяти встречах против сильных оппонентов "Арис" выиграл лишь дважды, а еще по четыре раза сыграл вничью и проиграл.

По итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром команды стал 26-летний нападающий Димитриос Манос, отличившийся восемь раз в 40 матчах. По семь раз забили экс-ордабасинец Бертольо и 33-летний португальский вингер Бруно Гама.

Матчи команда принимает на стадионе "Клеантис Викелидис", который вмещает 23 800 зрителей. Основной фанатской группировкой является ультрас-движение Super 3.

Команда, безусловно, серьезная, но говорить о том, что "Арис" претендует на звание фаворита - неправильно. У "Астаны" куда более богатый еврокубковый опыт, более солидный состав. Тот же Бертольо, который не заиграл в "Ордабасы", сейчас является одним из лидеров "Ариса".

Плюсом для столичных будет и то, что клуб находится в игровых кондициях, тогда как "Арис" начнет сезон сразу же с еврокубков. Возможно, что фанатам "Астаны" хотелось видеть в соперниках другого противника, но поверьте, в Греции "Астану" не ждали еще больше.

Напомним, что своих соперников по второму квалификационному раунду Лиги конференций узнали еще два клуба КПЛ. Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 июля.

Фото: ФК "Арис" (1), Superleague Mixes (2), ФК "Ордабасы" (3), Leicestermercury (4), CFTV Srediums (5), Yellow Radio (6)©

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