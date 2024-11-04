Суперталант из Казахстана заиграет в топ-лиге? Агент рассказал о его будущем

Галымжан Кенжебек - один из главных молодых талантов Казахстана, который ярко перезапускает свою карьеру этой осенью. В августе он перебрался в кипрский клуб "Акритас", в октябре оформил дубль в матче с молодежной сборной Испании, а уже в ноябре может впервые получить вызов в сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz поговорил о нынешнем прогрессе и будущем игрока c агентом Мамукой Ломидзе.

- Мамука, расскажите, как вы начали сотрудничать с Галымжаном?

- Я впервые увидел Галымжана в "Женисе", мы познакомились и затем начали сотрудничество. Не так легко было его сразу перевезти в топ-команду, выбрали в итоге Кипр, но я думаю, он там надолго не задержится.

- Сейчас Кенжебек хорошо проявляет себя на Кипре, вы довольны его прогрессом?

- Да, мы тоже обращали на это внимание, в Европе важно показать свою эффективность и сейчас цифры Кенжебека говорят сами за себя. Он хорошо проявляет себя и я надеюсь, что в ближайшем будущем он сделает шаг вперед и перейдет в команду поинтереснее. Мое мнение, он способен играть в хороших европейских чемпионатах, главное, чтобы у него здоровье было.

- В октябре он провел очень яркий матч с Испанией за молодежную сборную Казахстана. После той игры к вам обращались скауты из той же Испании?

- Да, однозначно интерес возник. Немало клубов запрашивали у меня информацию, и не только из Испании, разные страны. Есть Чехия, Австрия, Бельгия, Словакия. Конечно, сейчас нельзя сказать, что вот есть предложение и он перейдет, поскольку работа в рамках зимнего трансферного окна только начинается. Надеюсь, что зимой, максимум летом, он пойдет дальше и перейдет в другой клуб. А потом, может быть, год-полтора и он должен играть в топ-лиге.

- При этом, в Казахстане есть слухи, что его хотят подписать большие клубы. Это правда?

- Этот интерес объясним, все-таки Галымжан молодой, местный игрок, с перспективой. Но исходя из нашего разговора с ним, план на сегодня другой и он не состоит в том, чтобы возвращаться в Казахстан. Это не связано именно с казахстанской лигой, просто игроку хочется заявить о себе в других условиях, он хочет попробовать себя в Европе и заиграть там.

- В Казахстане многие тренеры и специалисты зачастую отмечали непростой характер Кенжебека. Вы в этом убедились или сейчас он изменился?

- Он уже вырос из этого возраста. К нему нет никаких претензий ни со стороны клуба, ни с нашей стороны. Он профессионал, думает о футболе, хочет развивать свою карьеру.

- Недавно он был включен в расширенный список сборной Казахстана. Какова была его реакция и способен ли он дебютировать уже в ближайших матчах?

- Он очень рад, мечтает о сборной Казахстана и если у него будет шанс, он, конечно, отдаст максимальные силы, чтобы принести пользу команде. Будем надеяться, что он попадет в окончательный список сборной. Я ему уже сказал, что он привлек внимание сборной, но сейчас он должен заслужить попасть в основной список, он должен продолжать работать над собой.

На данный момент Кенжебек в семи играх сезона за "Акритас" забил три гола и отдал одну голевую передачу.

21-летний вингер является воспитанником "Кайрата". Ранее в Казахстане он также выступал за "Мактаарал" и "Женис".