Станимир Стойлов дал комментарий корреспонденту Vesti.kz относительно российского клуба "Нижний Новгород", в котором рассматривают кандидатуру болгарского специалиста. В частности, он рассказал, войдет ли в его штаб Григорий Бабаян, который может покинуть "Тобол".

"Нижний Новгород"? Вот кто это сказал, у того спросите. Я не готов это комментировать. У Бабаяна есть команда - это "Тобол". Но каждый может писать все что хочет", - заявил Стойлов.

По информации Vesti.kz, российский клуб действительно ведет переговоры со Стойловым, но пока руководство "Нижнего Новгорода" не приняло окончательного решения. Если болгарин возглавит команду, то в клуб может перейти не только Бабаян, но и защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко, который в ближайшее время станет свободным агентом.

Казахстанский тренер был ассистентом Стойлова в "Астане" в сезонах 2014-2018 годов и в сборной Казахстана. Предполагается, что в российском клубе он будет исполнять те же функции.

Ранее сообщалось о возможном приходе болгарина в российский клуб, который является дебютантом РПЛ. Также экс-наставника столичного клуба и национальной команды готовы видеть на родине - в софийском "Левски".

Напомним, с декабря 2019 года Бабаян возглавляет "Тобол", с которым завоевал "серебро" КПЛ-2020 и победил в Суперкубке Казахстана-2021. Сейчас костанайцы занимают второе место в чемпионате Казахстана, на три очка отставая от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!