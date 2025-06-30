Сатпаев попал в один ряд с Месси и Роналду: подробности

Форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев отметился уникальным достижением в мировом футболе, передают Vesti.kz.

Как сообщают аналитики из Noite de Copa, 16-летний нападающий по итогам первой половины 2025-го года лидирует по количеству голов в своем возрасте. При анализе учитывались забитые мячи в чемпионате, а также в национальных и международных кубках.

Примечательно, что также самыми забивными в своем возрасте стали такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и другие.

Лучшие бомбардиры по возрастам в 2025 году:15 лет - Александр Пальмссон (Исландия): 3 гола16 лет - Дастан Сатпаев (Казахстан): 917 лет - Ламин Ямаль (Испания), Хавьер Хопгуд (Пуэрто-Рико): по 1218 лет - Юдун Ван (Китай): 1019 лет - Питер Пхантавонг (Лаос): 1820 лет Дезире Дуэ (Франция): 1321 год - Адриан Сегечич (Австралия): 1422 года - Маркос Леонардо (Бразилия): 1823 года - Пьер Каборе (Буркина-Фасо): 1524 года - Каспер Хег (Дания): 1525 лет - Кевин Эрнандес (Пуэрто-Рико): 2326 лет - Килиан Мбаппе (Франция): 2927 лет - Виктор Дьекереш (Швеция): 2728 лет - Усман Дембеле (Франция): 2529 лет - Серу Гирасси (Гвинея): 2330 лет - Дени Буанга (Габон), Бруну Фернандеш (Португалия): по 1331 год - Алекс Мартинс (Бразилия): 2032 года - Ноа Баффое (Испания): 2333 года - Леннарт Ти (Германия): 2234 года - Абдерраззак Хамдалла (Марокко): 1735 лет - Самир Хаджи (Франция): 1336 лет - Роберт Левандовски (Польша): 1937 лет - Габриэль Мендес (Аргентина): 1638 лет - Лионель Месси (Аргентина): 1639 лет - Дайро Морено (Колумбия): 1440 лет - Криштиану Роналду (Португалия): 1941 год - Эрнан Баркос (Перу): 942 года - Эмилиано Ольсесе (Аргентина): 843 года - Ричард Бланко (Венесуэла): 344 года - Рабиу Али (Нигерия): 5

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о продаже Сатпаева в "Челси". Согласно договоренности, молодой форвард перейдет в лондонский клуб летом 2026 года - после достижения совершеннолетия. До этого момента Сатпаев останется в составе алматинской команды, где уже зарекомендовал себя как один из ключевых игроков линии нападения.

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