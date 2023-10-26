Нуралы Алип за последние пару лет трансформировался из таланта подающего надежды в одного из ведущих футболистов сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как защитник прогрессировал по всем фронтам и почему уже сейчас в нем заметны лидерские качества.

"Зенит", безусловно, помог Нуралы не только в игровом плане, но и ментальном. С момент переезда в Санкт-Петербург влияние игрока росло в сборной Казахстана, а в этом сезоне он закрепился в таком же статусе уже в клубе.

Если говорить об игровом прогрессе, то самый простой показатель в проекции "Зенита" - количество игровых минут Алипа в сезоне-2023/2024. Казахстанец сумел доказать требовательной публике, что он достоин играть в ведущей команде России. По сути он вытеснил более раскрученного Роберта Ренана, бразильца, который котируется на уровне олимпийской сборной Бразилии. В РПЛ еще даже не середина сезона, а Нуралы уже превзошел свои показатели за прошлые годы в "Зените". Он сыграл 11 матчей (765 минут), для сравнения - за весь прошлый чемпионат у него было восемь игр и 539 минут.

Качества Алипа и апгрейд в его игре прямым образом отражается на сборной Казахстана. В отборочном цикле ЧЕ-2024 он лучший в команде по средней оценке Whoscored - 7,10. То есть, его уровень игры на дистанции не падал и подобная стабильность еще один признак прогресса. Кроме того, Алип в топ-10 игроков среди всех команд квалификации по количеству перехватов (46).

Но не менее важно и то, как проявляет себя Нуралы вне поля. В целом, уже с юношеских лет было заметно, что защитник не боится ответственности, соперников и крайне уверен в себе. Мы помним, что в 20 лет ему уже доверяли бить пенальти в "Кайрате". В том же "Зените" Нуралы сейчас готов шутить даже со звездными бразильцами. В сборной Казахстана самые запоминающиеся хайлаты из раздевалки были связаны тоже с Алипом. Ведь это именно он повторил трюк "Блан - Бартез", отмечая победы сборной в Лиге наций с президентом КФФ Адилетом Барменкуловым.

И затем уже никого не удивило, что как раз Алип единственный, кто не постеснялся сам пойти на контакт с главой страны Касым-Жомартом Токаевым и пожать ему руку. Эта непосредственность Нуралы очень импонирует и показывает, что для него не существует преград и его харизма подчеркивается в прямых и очень искренних поступках.

Опять же, Магомед Адиев вспоминал, что перед матчем с Данией он долго размышлял, как команде реабилитироваться после стартового поражения от Словении. Увидев погруженного в подготовку к матчу тренера, Алип подошел и просто сказал: "Не волнуйтесь Магомед Мусаевич, мы обыграем Данию".

Нуралы только 23 года, но за его плечами уже чемпионские титулы в Казахстане и России, 29 матчей в сборной и вполне реальные перспективы уехать в топ-чемпионат. Такая совокупность игровых и человеческих качеств не оставляет сомнений, что уже через несколько лет Алип вполне обоснованно будет претендовать на роль капитана сборной и одного из самых авторитетных людей в раздевалке команды.

Фото: КФФ©, championat.com©, belfasttelegraph.co.uk©