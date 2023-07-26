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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Президент КФФ сделал заявление о проведении ЧМ-2034 по футболу совместно с Узбекистаном

Президент КФФ сделал заявление о проведении ЧМ-2034 по футболу совместно с Узбекистаном
©Rhett Lewis on Unsplash

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов прокомментировал свою инициативу о проведении в стране чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно об идее Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. 

"Уже несколько дней в СМИ обсуждается вопрос касательно нашего стремления к проведению Чемпионата мира по футболу, хочу дать разъяснения по данному вопросу.

На состоявшейся встрече руководителей футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Иссык-Куле мною было инициировано создание футбольными ассоциациями Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана рабочей группы для рассмотрения вопросов совместного проведения юношеских (U-17, U-19), молодежных (U-20, U-21) международных турниров, а также чемпионата мира по футболу.

Рабочая группа - это инструмент, в ходе деятельности которой мы сможем совместно рассматривать возможность и целесообразность инициирования в FIFA проведения мероприятий такого уровня. Для подачи заявки в этот международный институт мы будем проводить масштабную работу, оценив на перспективу инфраструктурные и финансовые возможности стран.

Мы понимаем, что такие вопросы рассматриваются на уровне правительств трех стран. Окончательное решение по подаче заявок принимается профильными государственными структурами только после тщательной оценки всех факторов.

Совместное проведение Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном международных турниров будет способствовать укреплению дружественных и спортивных связей между нашими странами, а также привлечет внимание мирового сообщества к развитию футбола в Центральной Азии.

Взаимодействие наших наций в рамках проведения таких глобальных мероприятий предоставляет уникальную возможность, которая послужит основой для совместного устойчивого социокультурного и экономического прогресса.

"Өсер елдің баласы арманшыл келеді...", так говорит наша народная мудрость. Я хочу и верю, в то, что Казахстан в скором времени достигнет того уровня, когда мы сможем принимать мероприятия мирового масштаба в нашей стране.

Касательно экономической составляющей проведения Чемпионатов мира по футболу (справочно):
Расходы стран, принимавших последние три чемпионата мира по футболу в 2014, 2018 и 2022 годах составили 11,6 (Бразилия), 14,2 (Россия) и 220 (Катар) миллиардов долларов США. При этом, доля расходов на строительство спортивных объектов в Бразилии составила 30% (3,5), в России 25% (3,5), в Катаре всего 4% (9). Основная часть расходов является инвестицией в инфраструктуру (аэропорты, метро, порты, дороги и др.). К примеру, четверть всего бюджета в Катаре (порядка 50 млрд) была вложена в строительство нового города Лусаил.

Согласно отчету Оргкомитета чемпионата мира в России, за шестилетний период подготовки к мундиалю влияние на ВВП страны превысило 14 млрд. долларов США (в первую очередь за счет строительной и туристической отраслей), приток туристов обеспечил вклад в ВВП в размере 3 млрд.

Чемпионат мира в Бразилии посетили 1,35 млн. иностранных туристов, в России – около 3 млн., в Катаре – 1,4 млн.

По неофициальным данным в Бразилии в рамках чемпионата мира было создано 380 тыс. рабочих мест, в России - 315 тысяч, в Катаре - 1,5 млн.

Согласно данным ФИФА, аудитория чемпионата мира в Катаре (телевизионная и интернет) составила около 5 млрд. человек. Совокупный охват аудитории на всех информационных платформах составил 262 миллиарда, что также является одним из главных экономических составляющих Чемпионата.

Финальная часть 25 чемпионата мира по футболу состоится летом 2034 года с участием национальных сборных 48 стран - членов ФИФА.

Место проведения чемпионата будет определено в 2026 или 2027 году", - заявил глава КФФ на своей странице в Facebook.

Есть третья страна. Известны подробности "заявки" Казахстана на проведение ЧМ-2034

Отметим, что в Министерстве культуры и спорта также прокомментировали эту информацию. Затем Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов в беседе с журналистами высказался по поводу данной инициативы.

Добавим, что на проведение ЧМ-2034 уже претендуют ряд стран, в числе которых Саудовская Аравия и Китай.

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Метки:
КФФ Чемпионат мира по футболу Узбекистан Кыргызстан

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