В министерстве культура и спорта сделали заявление о проведении ЧМ по футболу в Казахстане

В министерстве культуры и спорта Казахстана сообщили о том, что возможность проведения чемпионата мира по футболу 2034 года в нашей стране не рассматривается, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее на саммите официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане глава Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов выдвинул идею о совместном проведении ЧМ-2034 с Узбекистаном.

"Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на проведение ЧМ-2034 уже претендуют ряд стран, в числе которых Саудовская Аравия и Китай.

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