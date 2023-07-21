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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстан и Узбекистан хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ по футболу

Казахстан и Узбекистан хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
©ФИФА

Казахстан и Узбекистан могут подать заявку на совместное проведение чемпионата мира по футболу, который состоится в 2034 году. Об этом сообщает узбекистанское СМИ Championat.asia.

Заявление об этом было сделано на саммите официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане, где присутствовало руководство обеих федераций. Отмечается, что идею совместного проведения ЧМ-2034 выдвинул глава КФФ Адлет Барменкулов.

"Дружеские отношения между двумя федерациями в последние годы вышли на более высокий уровень благодаря тому, что организуются товарищеские матчи между нашими сборными и клубами", - пишет сайт.

Отметим, что на проведение ЧМ-2034 уже претендуют ряд стран, в числе которых Саудовская Аравия и Китай.

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Метки:
Узбекистан

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