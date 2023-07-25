Министр спорта сделал заявление по поводу проведения в Казахстане чемпионата мира по футболу

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов прокомментировал журналистам инициативу главы КФФ Адлета Барменкулова о проведении в стране чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что это возможно в будущем, но не на данный момент.

"На сегодняшний день очень радуют результаты сборной по футболу. У нас три победы подряд, такого давно не было. В сентябре у нас будут ответные игры. Я очень надеюсь, что наши казахстанцы придут поддержать футболистов. И тем самым это будет служить примером для подрастающего поколения. Я уверен, что когда-то мы будем подавать заявку (на проведение ЧМ по футболу - прим.ред.), но сейчас такого вопроса на повестке нет", - сказал Оралов журналистам в кулуарах правительства.

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Ранее стало известно об идее Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. В Министерстве культуры и спорта прокомментировали эту информацию.

На проведение ЧМ-2034 уже претендуют ряд стран, в числе которых Саудовская Аравия и Китай.

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