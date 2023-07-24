Сколько стадионов Казахстану и Узбекистану надо построить для поведения ЧМ-2034 по футболу

Портал Championat Asia разобрал, сколько стадионов надо будет построить Казахстану и Узбекистану, чтобы принять чемпионат мира-2034 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно об идее президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. В Министерстве культуры и спорта прокомментировали эту информацию.

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"Мы видим, что есть тенденция по сокращению количества стадионов, на которых проходят матчи чемпионата мира. Если на ЧМ-2002 было 20 стадионов, то в 2018 году уже 12, а в 2022-м – вообще восемь. Кроме того, меньше арен, построенных к турниру. Минимальная вместительность стадионов составляет в среднем около 35-40 тысяч зрителей. Под эти требования в Узбекистане могут подойти только "Пахтакор" и "Бунедкор", при этом на обеих аренах должна пройти реконструкция. В первую очередь, это касается "Пахтакора", который вообще, возможно, легче снести, чем реконструировать. В Казахстане всего один такой стадион – "Астана Арена", которая вмещает 33 000 человек и была построена в 2009 году. При этом стоит учесть, что на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, будет 48 команд, а не 32, как до этого. Вместе с этим вновь возросло и количество стадионов, на которых будут проходить матчи турнира (16). Получается, что для проведения ЧМ-2034 Узбекистану и Казахстану необходимо построить минимум 13 новых стадионов, а три реконструировать", – пишет издание.

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